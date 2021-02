Sconti PlayStation Store: giochi PS4 e PS5 a meno di 10 euro, ce ne sono tantissimi!

Il PlayStation Store continua a regalare delle discrete soddisfazioni questo inverno grazie agli sconti di inizio anno. Vi abbiamo consigliato recentemente i migliori giochi PS4 a meno di due euro adesso però è arrivato il momento di alzare il budget.

Sono davvero tantissimi i giochi in offerta a meno di 10 euro sul PlayStation Store, ad esempio vi segnaliamo Worms Rumble a 9.99 euro, Need for Speed Payback a 8.99 euro, Payday 2 Crimewave Edition a 3.59 euro, Rise of the Tomb Raider Celebrazione dei 20 Anni a 5.99 euro, Little Big Planet 3 e inFAMOUS Second Son a 9.99 euro l'uno.

La lista continua poi con Steep e Dragon Ball Xenoverse 2 a 9.99 euro l'uno, Little Nightmares a 4.99 euro, Street Fighter V a 7.99 euro, Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds a 5.99 euro, Sleeping Dogs Definitive Edition a 4.49 euro, Until Dawn Rush of Blood per PlayStation VR a 6.99 euro, senza dimenticare Alien Isolation a 6.99 euro, Resident Evil Code Veronica X a 6.89 euro, Just Cause 3 a 3.99 euro, Vampyr a 9.99 euro e Mirror's Edge Catalyst a 3,39 euro.

La lista in realtà è sterminata e include centinaia di giochi, trovate l'elenco completo con relativi prezzi sul PlayStation Store.