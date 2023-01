Sconti del PlayStation Store: nuovi giochi PS4 e PS5 a meno di 5 euro

Continuano i Saldi di Capodanno su PlayStation Store e noi continuiamo ad andare a caccia di offerte, in questo caso proponendovi una selezione di giochi per PS4 e PS5 in sconto a meno di cinque euro, fascia di prezzo che come ben sapete, può riservare qualche interessante sorpresa.

A cosa ci riserviamo? Ad esempio ad ARK Survival Evolved a 4.99 euro, stesso prezzo per Star Wars Battlefront 2, Street Fighter V, Slime Rancher e DOOM, mentre se volete risparmiare ancora di più trovate Need for Speed Hot Pursuit Remastered a 3.99 euro, Rubber Bandits a 3.74 euro, Plants vs Zombies La Battaglia di Neighborville a 4.49 euro, Payday 2 Crimewave Edition a 3.99 euro e 7 Days to Die a 3,49 euro. E che dire di Need for Speed Hot Pursuit a 2.99 euro, lo stesso prezzo di Among Us, mentre Unravel Two costa 3,99 euro.

Skullgirls 2nd Encore è in sconto a 2.49 euro, Rayman Legends costa 4,99 euro mentre il Bundle per la famiglia Electronic Arts è in offerta a 3.99 euro, prezzo niente male per un pacchetto che include Need for Speed, Plants vs Zombies Garden Warfare 2 e Unravel. In chiusura, Dishonored 2 a 3.99 euro, Saints Row IV Re-Elected + Gat Out of Hell a 4.49 euro e Yakuza Zero a 3,99 euro.