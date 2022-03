Sconti del PlayStation Store: giochi PS4 e PS5 a 9.99 euro da comprare subito

Con l'arrivo degli sconti Mega Marzo su PlayStation Store tornano anche i giochi in offerta a 9.99 euro, cifra che vi permetterà di acquistare giochi PS4 e PS5 di discreta fattura, tra cui ottime produzioni indipendenti e buoni giochi AAA, magari datati ma ancora validi.

Quali giochi potete comprare a 9.99 euro? Per esempio Frantics oppure Hidden Agenda, o ancora Sudden Strike 4, Carnival Games, Railway Empire, Star Wars Jedi Fallen Order, Mass Effect Andromeda Edizione Recluta Deluxe, Farpoint per PlayStation VR, Air Conflict Pacific Carriers PlayStation 4 Edition e Capcom Beat em Up Bundle, raccolta che include ben cinque giochi: The King of Dragons, Knights of the Round e Warriors of Fate, Armored Warriors e Battle Circuit.

Si continua con Praetorians HD Remaster e The Inpatient per PlayStation VR, oltre a The Last Remnant Remastered e Eagle Fight di Ubisoft. Non vi bastano? Vi citiamo anche Outbreak Endless Nightmare, Steven Universe Salva la Luce, Inertial Drift e Cinders.

Se volete spendere ancora meno potete dare una occhiata ai giochi PS4 e PS5 in sconto a meno di cinque euro con titoli molto interessanti venduti ad un prezzo piccolo piccolo, tra cui Darksiders Warmastered Edition e Metal Gear Solid V The Definitive Experience, pacchetto che include ben tre giochi: Metal Gear Solid V Ground Zeroes, Metal Gear Solid V The Phantom Pain e Metal Gear Online.