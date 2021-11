Sconti del PlayStation Store: nuovi giochi PS4 e PS5 a meno di cinque euro

Nuova ondata di sconti sul PlayStation Store, in questo venerdì di inizio ottobre vogliamo proporvi una selezione di giochi per PS4 e PS5 a meno di cinque euro dal momento che in questa fascia di prezzo si trovano titoli piuttosto interessanti, non solo indie ma anche AAA e AA seppur ovviamente piuttosto datati.

Quindi cosa si compra con meno di 5 euro sul PlayStation Store? Ad esempio Payday 2 Crimewave Edition a 3.99 euro, Battle World Kronos a 3.99 euro e Goat Simulator a 2.49 euro, senza dimenticare Tomb Raider Definitive Edition a 2.99 euro e Ultimate Custom Night a 3.49 euro e ancora Unravel a 4.99 euro, I Am Bread a 2.59 euro, Surgeon Simulator Experience Reality a 3.99 euro, Magicka 2 a 3.74 euro e Magicka 2 Special Edition a 4,99 euro.

Il bundle Surgeon Simulator Anniversary Edition + I Am Bread costa 3.99 euro mentre il solo Surgeon Simulator è in offerta a 2.19 euro, super sconto anche per Aragami e Falcon Age in vendita rispettivamente a 3.99 euro 4,99 euro. Lords of the Fallen è in sconto a 2.99 euro, Runbow costa 2.99 euro mentre Guacamelee! Super Turbo Championship Edition ha un prezzo di 3,49 euro. Infine segnaliamo AereA a 1,99 euro e Virginia Edizione Speciale a 2,25 euro.