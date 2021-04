Sconti PlayStation Store: giochi PS4 e PS5 a meno di dieci euro

Sony ha aggiunto nuovi giochi in offerta per i Saldi di Primavera, ulteriori titoli per PS4 (compatibili con PS5) si aggiungono alle numerose promozioni già presenti e come di consueto siamo andati in cerca dei migliori giochi da segnalavi, con un preciso criterio: il prezzo deve essere più basso di dieci euro. Ecco cosa abbiamo trovato!

Se il vostro budget è limitato potete orientarvi su Tekken 7 a 9.99 euro o eFootball PES 2021 Season Update a 9.89 euro mentre Naruto to Boruto Shinobi Strikers costa 9,97 euro. Vastissima anche la selezione di giochi in vendita a 9.99 euro l'uno: Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition, Resident Evil 7 Biohazard, DOOM, Sniper Elite 4 Digital Deluxe Edition, Battlefield 4 a Mad Max, per citarne alcuni.

A meno di dieci euro sono in vendita anche Creed Rise to Glory per PlayStation VR, Worms Battlegrounds, Need for Speed Deluxe Edition, Sonic Mania, Rise of the Tomb Raider Celebrazione dei 20 Anni (5.99 euro), ARK Scorched Earth, SoulCalibur 6 e The Elder Scrolls Online.

Trovate tutti i giochi in sconto sul PlayStation Store con i prezzi aggiornati, le offerte sono valide solamente per un periodo limitato, i Saldi di Primavera andranno avanti fino al 29 aprile.