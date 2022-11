Sconti PlayStation Store: giochi PS4 e PS5 da non perdere a 1.99 euro

Con le offerte di fine anno del PlayStation Store possiamo risparmiare notevolmente sull'acquisto di nuovi giochi per PS4 e PS5: ormai lo sapete, a noi piace giocare spendendo poco e per questo siamo andati alla ricerca dei migliori giochi in sconto a poco meno di 2 euro... 1.99 euro per essere precisi.

Cosa si può comprare a questo prezzo? Ovviamente non giochi recenti ma a 1.99 euro si possono trovare giochi AA, AAA e indie datati ma pur sempre molto interessanti. Qualche nome? Continuate a leggere...

Murdered Soul Suspect

Titolo cross-gen PS3 e PS4, Murdered Soul Suspect è un thriller investigativo che mette il giocatore nei panni del detective Ronan O'Connor della polizia di Salem, ucciso da un killer senza scrupoli. Imprigionato in una nuova dimensione, Ronan acquisirà una serie di poteri paranormali che potrà utilizzare per fuggire dalla Penombra e scoprire il mistero legato alla sua morte, il primo di una lunga serie di omicidi che stanno mettendo a ferro e fuoco la città di Salem. Un gioco non perfetto e tecnicamente datato, ma a questo prezzo potete farci un giro, non ve ne pentirete.

Agony

Un gioco all'insegna del trash, Agony è un survival horror in prima persona ambientato nelle viscere dell'inferno. Due le modalità di gioco disponibili, oltre alla classica Storia è disponibile anche la modalità Agonia, che richiede di sopravvivere in condizioni estreme mettendo alla prova le proprie abilità in un contesto pieno di difficoltà. Agony è un gioco tecnicamente e concettualmente imperfetto, ideale se volete farvi quattro risate in compagnia.

Styx

A 1.99 euro possiamo trovare anche i due giochi della serie Styx: Master of Shadow e Shards of Darkness. In entrambi i casi parliamo di un platform action dallo stile fantasy che vede l'orco Styx agire in un contesto oscuro con l'obiettivo di rubare alcuni preziosi frammenti necessari per acquisire nuovi poteri magici e diventare sempre più potente.