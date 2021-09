Sconti PlayStation Store: giochi per PS4 e PS5 a meno di tre euro

Su queste pagine siamo solitamente dei maestri (ci perdonerete l'elogio) nel segnalarvi i migliori giochi a meno di 5 euro sul PlayStation Store ma si può fare di meglio con una selezione di giochi venduti a meno di tre euro e in offerta solamente per un periodo di tempo limitato.

In questa fascia di prezzo non si trova molto in realtà, principalmente giochi indipendenti di basso livello o giochi arcade da sala degli anni '80 in offerta, tuttavia non mancano alcune sorprese. Si parte con una selezione di titoli venduti a 1.99 euro l'uno: Slender The Arrival, Pac-Man, Ms, Pac-Man e Dig Dug Arcade Game Series oltre a Monopoly Deal, Seasons After Fall e Ninjin Clash of Carrots.

Volendo si può spendere anche meno, con 99 centesimi vi portate a casa Dead Island Retro Revenge mentre al prezzo di 1.49 euro troviamo Bear With Me The Lost Robots, Lichdom Battlemage e Aces of the Luftwaffle. Da segnalare anche Pac-Man 256 a 2.24 euro e Shiness The Lightning Kingdom a 2,49 euro.

Purtroppo la selezione finisce qui, come detto in apertura non aspettatevi grandi produzioni anche se per 99 centesimi Dead Island Retro Revenge vale certamente l'acquisto, così come il folle Slender The Arrival a poco meno di due euro, ideale per una serata di gruppo all'insegna del trash e del divertimento.