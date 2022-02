Sconti del PlayStation Store: giochi PS4 e PS5 a meno di tre euro

Recentemente vi abbiamo proposto una selezione di giochi per PS4 e PS5 a meno di cinque euro adesso però vogliamo abbassare ulteriormente il budget portandolo ad un massimo di tre euro. Troveremo qualcosa da comprare sul PlayStation Store a questo prezzo? Scopriamolo...

Iniziamo con Adam's Venture Origins a 2.24 euro, Offroad Racing Buggy X ATV X Moto a 2.99 euro, Agatha Christie The ABC Murders a 1.99 euro, Bridge Constructor Portal 2.99 euro, Bridge Constructor a 1.99 euro e Bridge Constructor The Walking Dead a 2,99 euro.

Valentino Rossi The Game è in offerta a 2.99 euro, Red Wings Aces of the Sky a 1.99 euro, Tetraminos costa 1.49 euro, Pumped BMX + a 1.99 euro, The Flame in the Flood Complete Edition costa 2.99 euro. The King of Fightes Collection The Orochi Saga è in promozione a 2.99 euro, Beholder Complete Edition costa 2.99 euro, stesso prezzo per Dead Age mentre Beat Cop costa 2,24 euro. Super prezzo per l'indie Thomas Was Alone in promozione a 1.19 euro, Beholder 2 costa 2.99 euro così come Red Faction II.

Chiudiamo con AereA a 2.99 euro, The Inner World a 2.99 euro, Runbow a 2.99 euro, Defunct a 2.24 euro, Serial Cleaner a 2.24 euro e Action Henk a 1.49 euro.