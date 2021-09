Sconti PlayStation Store: giochi PS4 e PS5 a meno di tre euro, c'è anche Thief

Sappiamo bene cosa state pensando: basta con questi porting di giochi mobile in vendita a prezzo ridotto sul PlayStation Store e del resto è vero che sotto i tre euro raramente si trovano giochi AAA o AA (datati, ovviamente) in offerta. Ma questa volta la storia cambia...

Questo weekend trovate in offerta anche giochi piuttosto noti in sconto a meno di tre euro, certo non aspettatevi giochi recenti, si tratta per la maggior parte di titoli datati ma ancora validi per gli appassionati dei rispettivi generi e certamente capaci di assicurare ben più di qualche ora di puro divertimento.

Qualche nome? Gravel di Milestone costa 2.99 euro, il leggendario Flashback è in vendita a 1.99 euro, il remake del platform Toki costa 2.99 euro e allo stesso prezzo troviamo l'italianissimo Xenon Racer, gioco di corse futuristico in stile F-Zero e WipEout. Aragami Nightfall costa 1.99 euro mentre The Flame in the Flood Complete Edition ha un prezzo scontato di 2,99 euro, così come Serial Cleaner.

In offerta anche Stealth Inc A Clone in the Dark Ultimate Edition ad uno dei prezzi più bassi che si siano mai visti sul PlayStation Store, solo 64 centesimi. E non possiamo non consigliarvi Thief a 2.99 euro, nonostante sia piuttosto datato il gioco di Square Enix potrebbe conquistarvi, a patto di passare sopra ad un comparto tecnico non troppo brillante e ad un gameplay non sempre fluido.