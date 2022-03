Sconti del PlayStation Store: giochi a meno di tre euro per risparmiare

Vi abbiamo segnalato l'arrivo dei nuovi sconti di primavera del PlayStation Store e come sapete in questi casi per noi è difficile resistere alla tentazione di andare a cercare i videogiochi più economici in offerta. Cosa abbiamo trovato a meno di tre euro? Non tantissimo, ma c'è anche qualche sorpresa...

Metro Last Light Redux costa 2.99 euro, Murdered Soul Suspect di Square Enix è in offerta a 1.99 euro, stesso prezzo per il controverso Agony, ideale se avete voglia di trash a basso prezzo. Road Rage costa 1.99 euro, così come Beast Quest, più interessante invece Deadlight Director's Cut Edition a 2,99 euro.

Kona costa 2.99 euro mentre Sheltered cala a 2.59 euro, anche il gioco di Piccoli Brividi è in offerta al prezzo di 2,99 euro invece di 14,99 euro. Warhammer End Times Vermintide costa 2.99 euro e se siete appassionati del mondo di Games Workshop è sicuramente un buon acquisto, prezzo ridotto anche per Zombie Driver Immortal Edition proposto a 2,99 euro.

Outcast Second Contact costa solo 1.49 euro, Alekhine's Gun è in promozione a 2.99 euro, stesso prezzo per Skull of the Shogun e sopratutto Thief, che a questo prezzo include anche la missione extra Colpo in Banca, DLC normalmente venduto a 4,99 euro.