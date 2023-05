Sconti PlayStation Store: grandi giochi PS4 e PS5 a meno di 10 euro

In attesa delle offerte Days of Play al via dal 2 giugno, continua la promozione Il Pianeta degli sconti su PlayStation Store, con tanti giochi per PS4 e PS5 in sconto a meno di dieci euro. Ecco le migliori offerte da non perdere!

Iniziamo con GTA Online a 9.99 euro e Star Wars Battlefront II a 7.99 euro, ancora vi segnaliamo A Way Out a 5.99 euro, God of War 2018 a 9.99 euro, The Division 2 Warlords of New York Edition a 8.99 euro e Bloodborne PlayStation Hits Edition a 9,99 euro. E che ne dite di Mortal Kombat X a 7.39 euro, Mafia II Definitive Edition a 9.89 euro e Assassin's Creed 4 Black Flag a 7,99 euro?

Tra le offerte giochi a meno di 10 euro troviamo anche Hello Neighbor, Ratchet & Clank 2016, UNO, LEGO Marvel Super Heroes, Far Cry Primal, Battlefield 4, South Park Il bastone della Verità, Burnout Paradise Remastered, Assassin's Creed III Remastered, Dying Light Definitive Edition (include tutti i DLC e l'espansione The Following) senza dimenticare Outlast 2, Borderlands Game of the Year Edition, Resident Evil Code Veronica X e Naruto to Boruto Shinobi Strikers.

In chiusura, Fallout 76 a 9.99 euro, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto a 9.99 euro, Sniper Elite 4 a 6.99 euro e Killing Floor 2 a 7,49 euro.