Sconti PlayStation Store sui migliori DLC per i giochi PS4

I saldi estivi del PlayStation Store continuano e dopo avervi proposto le migliori offerte su giochi PS4 e PSVR, vediamo ora gli sconti attivi su DLC e le espansioni per i migliori titoli del catalogo PlayStation 4.

Tra i contenuti aggiuntivi in offerta troviamo Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds a 9.99 euro, Fortnite Salva il Mondo Deluxe Edition a 29.99 euro, il pass espansione di Marvel's Spider-Man (La Città che non Dorme Mai) a 11.99 euro, The Sims 4 Stagioni a 19.99 euro, Resident Evil 2 Extra DLC Pack a 11.99 euro, il Season Pass di Assassin's Creed Odyssey a 23.99 euro, il Season pass di Ni No Kuni 2 a 9.99 euro, il FighterZ Pass Stagione 2 di Dragon Ball FighterZ a 17.99 euro e tanti altri ancora.

Le offerte indicate andranno avanti fino al 22 agosto e non è escluso che nelle prossime settimane altri giochi si possano aggiungere si saldi estivi del PlayStation Store.