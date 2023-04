Sconti PlayStation Store: migliori giochi da comprare a meno di 4.99€

Su PlayStation Store sono iniziati gli sconti della Settimana d'Oro con tanti giochi PS4 e PS5 in offerta: vediamo quali sono le occasioni da non perdere a meno di cinque euro, con prezzi dunque ampiamente alla portata di tutti.

Iniziamo con Resident Evil HD a 4.99 euro e Resident Evil Zero HD allo stesso prezzo, una buona occasione per riscoprire le origini della saga Capcom ad un prezzo contenuto. Altri giochi in sconto a 4.99 euro l'uno sono Dragon's Dogma Dark Arisen di Capcom, Yu-Gi-Oh Legacy of the Duelist di Konami e Sword Art Online Hollow Fragment.

Anche Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 e Naruto Shippuden Ultimate Ninja Stom 3 Full Burst costano 4,99 euro l'uno. Granblue Fantasy Versus è in sconto a 1.99 euro, Puyo Puyo Tetris costa 4.99 euro così come Forbidden Siren (PS2) e vi segnaliamo anche PixelJunk Monsters 2 a 2.24 euro, la versione Deluxe è in vendita a 3,29 euro.

L'avventura The Lost Child costa 4.99 euro, Poison Control è in offerta a 4.79 euro, in chiusura ecco Namco Museum Archives Vol 1 a 4.99 euro, raccolta che include Galaxian, Pac-Man, Xevious, Mappy, Dig Dug, The Tower of Druaga, Sky Kid, Dragon Buster, Dragon Spirit The New Legend, Splatterhouse Wanpaku Graffiti e Pac-Man Championship Edition (versione 8-bit stile NES).