Sconti PlayStation Store: migliori giochi PS4 a meno di 20 e 10 euro

Sony aggiorna il PlayStation Store con tante novità: Sconti di Halloween PS4, Offerta della Settimana e saldi sui migliori giochi PS4 in vendita a meno di 10 e 20 euro.

Giochi PS4 a meno di 20 euro

In questa categoria rientrano giochi come Battlefield Hardline Ultimate Edition, The Escapists The Walking Dead, Need for Speed Deluxe Edition, Adventure Time Pirati dell'Enchiridion, Everspace Stellar Edition, L.A. Noire, Tennis World Tour e ELEX, solamente per citarne alcuni.

Giochi PS4 a meno di 10 euro

Altra categoria ricchissima che include giochi come The Witcher 3 Wild Hunt, Battlefield 4, Dragon Age Inquisition Deluxe Edition, Dragon's Dogma Dark Arisen, Beyond Due Anime, Mirror's Edge Catalyst, Unravel 2 e Bound by Flame, ma la lista completa è decisamente più corposa e include centinaia di giochi.

Tutte le offerte indicate sono valide fino al 31 ottobre, vi ricordiamo inoltre che fino al 23 ottobre è attiva l'Offerta della Settimana sul PlayStation Store, questa volta dedicata a Tom Clancy's The Division 2, disponibile a sconto in versione Standard, Gold e Ultimate, oppure con il solo Season Pas Anno 1 in promozione a prezzo ridotto per un periodo limitato.