Sconti PlayStation Store: i migliori giochi PS4 e PS5 a meno di 10 euro

Sono partiti i saldi di gennaio sul PlayStation Store con una valanga di giochi per PS4 e PS5 (senza dimenticare DLC, espansioni e Season Pass) scontati fino al 70%, una buona occasione per rimpolpare la propria ludoteca in vista delle festività natalizie. Per l'occasione vi proponiamo una selezione di titoli in vendita a meno di 10 euro.

Iniziamo segnalando Assetto Corsa 7.99 euro e una valanga di giochi a 9.99 euro l'uno: da Gang Beasts a Sonic Forces, passando per Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, Sonic Mania, Sniper Ghost Warriors Contract, The Crew 2 e The Sims 4.

Volete spendere ancora meno? Nessun problema, Fallout 4 costa 5.99 euro mentre Star Wars Battlefront 2 è in vendita a 7.49 euro, The Witcher 3 Wild Hunt costa invece 8.99 euro. Metal Gear Solid V The Definitive Experience ha un prezzo di 4.99 euro mentre a 9.99 euro potete acquistare Resident Evil 7 Biohazard, a meno di 10 euro troverete sullo store anche Mad Max, Borderlands The Handsome Collection, Trine 4 The Nightmare Prince, Unravel, BioShock The Collection, Star Wars Bounty Hunter, Superhot, Project CARS, Star Wars Jedi Knight II Jedi Outcast, Surviving Mars, Layers of Fear, Darksiders Warmastered Edition e SoulCalibur VI, solamente per citarne alcuni.