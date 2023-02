Sconti del PlayStation Store: migliori giochi PS4 e PS5 a meno di tre euro

E' arrivata una nuova ondata di sconti su PlayStation Store e per l'occasione siamo andati alla ricerca delle migliori offerte sui giochi PS4 e PS5 in sconto a meno di tre euro. E abbiamo scoperto una selezione di titoli molto interessanti.

Come vi ribadiamo spesso, in questa fascia di prezzo è impossibile aspettarsi giochi recenti ma in ogni caso non mancano indie, AA e AAA datati ma ugualmente validi. Qualche esempio? L'irriverente Goat Simulator costa 1.99 euro, The Escapists costa ancora meno (1.79 euro) mentre Panzer Dragoon Remake ha un prezzo di 2,49 euro.

Hard West Ultimate Edition è in vendita a 1.99 euro, Pac-Man 256 costa 2.49 euro, Agents of Mayhem ha un prezzo di 1.99 euro, stesso prezzo per Ash of Gods Redemption, SteamWorld Dig è in promozione a 1.79 euro, Timber Man è in promozione a soli 19 centesimi, Goetia è in offerta a 99 centesimi. Da segnalare anche Mighty No.9 a 1.99 euro, Violett a 99 centesimi, mentre per il rompicapo Puyo Puyo Champions si torna ai "classici" 1,99 euro.

Chiudiamola nostra rassegna con Citizen on Earth a 1.79 euro, Geometric Feel the Beast a 2.49 euro, Rise Eterna a 1.99 euro e l'horror The Child Sight proposto a soli 99 centesimi.