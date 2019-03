Sconti PlayStation Store e nuova Offerta della Settimana

Il PlayStation Store si aggiorna oggi con tante nuove promozioni, tra cui sconti sui classici PlayStation e l'Offerta della Settimana dedicata ad un titolo di recente uscita, pubblicato lo scorso mese di febbraio...

Sconti March Madness

La promozione March Madness durerà fino al 3 aprile e vi permetterà di acquistare i migliori titoli del catalogo PlayStation 4 e PSVR a prezzi scontati fino al 65%. Tra i giochi in promozione troviamo Sniper Elite 4, Tekken 7, Shadow of the Tomb Raider, Destiny 2 I Rinnegati, Borderlands 2 VR, HITMAN 2, PES 2019, BioShock The Collection, Yakuza Zero, Darksiders II, Outcast Second Contact e tanti altri.

PlayStation Retrò

Promozione dedicata ai classici PlayStation, scontati del 60% fino al 3 aprile. Tra i giochi in offerta citiamo GTA III, Spyro Reignited Trilogy, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Jak 3, PaRappa The Rapper Remastered, Pac-Man 256, Max Payne, Red Dead Revolver, Dark Cloud, Everybody's Tennis, Ape Escape 2, Sonic Mania, Shenmue 1&2 HD, Ikaruga e Rise of the Kasai.

Offerta della Settimana

La promozione della settimana è dedicata a Far Cry New Dawn: il nuovo gioco Ubisoft è in vendita in versione Deluxe fino al 28 marzo al prezzo di 27.49 euro, anzichè 54.99 euro, con uno sconto pari al 50% sul prezzo di listino.