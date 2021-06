Sconti PlayStation Store: la nuova Offerta della Settimana è un gioco PS4 e PS5

Nuovo mercoledì è sinonimo di sconti su PlayStation Store! In particolare, approda sul negozio digitale di casa Sony una nuova Offerta della Settimana, che vede protagonista una apprezzatissima produzione videoludica.

A guidare i nuovi sconti PS Store è infatti It Takes Two, avventura esclusivamente cooperativa frutto della creatività di Josef Fares. Dopo il riuscito A Way Out, il team di Hazelight è tornato in scena con un titolo che ha saputo conquistare rapidamente critica e pubblico. Non a caso, in solo un mese di tempo, It Takes Two ha venduto oltre 1 milione di copie, segnale interpretato dal suo creatore come segno di un crescente desiderio di giochi cooperativi da parte della community videoludica.



Gli utenti attivi su console Sony possono ora aggiungere It Takes Two alla propria collezione ad un prezzo ridotto, sia nella versione PlayStation 4 sia nella versione PlayStation 5:

It Takes Two in sconto su PlayStation Store: il gioco è proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo di listino;

La promozione, come di consueto, resterà attiva solamente per un periodo di tempo limitato, con scadenza fissata al prossimo. Per tutti i giocatori interessati a scoprire le caratteristiche della produzione, vi invitiamo alla lettura della recensione di It Takes Two redatta dal nostro Alessandro Bruni, che ha assegnato al gioco un notevole 9,3.