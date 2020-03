Sconti PlayStation Store: nuova Offerta della Settimana su un gioco Rockstar!

La nuova Offerta della Settimana sul PlayStation Store europea è dedicata ad un gioco Rockstar Games, uno dei titoli più acclamati degli ultimi anni, raramente in promozione sia in formato fisico che digitale.

Parliamo naturalmente di Red Dead Redemption 2, disponibile in versione Standard a 27.99 euro e in edizione Speciale a 33.99 euro, offerte valide fino al 19 marzo 2020. L'edizione Standard include solamente il gioco completo (con accesso a Red Dead Online) mentre la Special Edition propone anche numerosi contenuti bonus, tra cui:

Missioni Rapina in banca e Nascondiglio

Purosangue inglese, nero pomellato

Talismano e amuleto bonus

Potenziamenti, denaro bonus e sconti

Abiti da pistolero del Nuevo Paraiso

Accesso gratuito ad armi aggiuntive nella modalità Storia

Inutile dire come quest'ultima sia l'edizione che vi consigliamo di acquistare, la differenza di prezzo è assolutamente minima e i contenuti aggiuntivi piuttosto interessanti, seppur non irrinunciabili.

Ricordiamo che sul PlayStation Store sono attivi anche gli sconti giochi PlayStation Hits su una selezione di classici PS4 in vendita a partire da 4,99 euro per titoli come Need for Speed e Need for Speed Rivals, solamente per citarne due, trovate la lista completa sul PlayStation Store.