Sconti PlayStation Store: nuova ondata di offerte sui migliori giochi PS4

Sony lancia oggi la nuova promozione "La scelta dei critici" sul PlayStation Store, con importanti sconti (fino al 60%) su una selezione di giochi per PlayStation 4 accolti positivamente da pubblico e critica.

Tra i giochi in vendita a prezzo scontato citiamo Red Dead Redemption 2 a 29.99 euro, Red Dead Redemption 2 Special Edition a 34.99 euro, Control a 35.99 euro, Borderlands 3 a 29.99 euro, Resident Evil 2 Deluxe Edition a 24.99 euro, The Witcher 3 Wild Hunt a 8.99 euro e Uncharted L'Eredità Perduta a 14.99 euro solamente per elencarne alcuni.

La selezione include ben 40 giochi per PS4 tra cui Death Stranding, EA Sports FIFA 20, Far Cry New Dawn, Battlefield V, Hitman 2, Devil May Cry V, Assassin's Creed Odyssey, Crash Team Racing Nitro Fueled e tanti altri. Per l'elenco completo vi rimandiamo al PlayStation Store ricordandovi che la promozione "La scelta dei critici" andrà avanti fino al 20 febbraio.

Nelle prossime ore Sony dovrebbe anche annunciare la nuova Offerta della Settimana sul PlayStation Store, vi aggiorneremo tempestivamente non appena quest'ultima sarà disponibile per l'acquisto. Ancora per poche ore (fino al 6 febbraio) sono inoltre attivi gli sconti PS4 100% Digitale incentrati su qui titoli disponibili unicamente sul PSN e non in vendita nei negozi.