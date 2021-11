Sconti del PlayStation Store: con le nuove offerte di fine anno si risparmia fino al 75%

Terminate le offerte del Black Friday sul PlayStation Store, Sony lancia le offerte di fine anno con sconti fino al 75% su centinaia di giochi del catalogo PlayStation 4, PlayStation 5 e PlayStation VR. Una buona occasione per rimpolpare la propria libreria software... risparmiando.

Tra i giochi in promozione citiamo Last Day of June a 4.99 euro, Memories of Mars a 4.99 euro, Asterbreed a 2.89 euro, Call of Duty Black Ops 4 Digital Deluxe Edition a 39.99 euro, Brothers A Tale of Two Sons a 3.99 euro, Assetto Corsa Ultimate Edition a 9,99 euro e Virginia Il Gioco a 1,99 euro.

E ancora, Flashback a 1.99 euro, Yesterday Origins a 2.99 euro, Layers of Fear Masterpiece Edition a 6.59 euro, Batman The Telltale Series a 3.74 euro, Captain Tsubasa Rise of New Champions a 19.79 euro, Dragon Ball FighterZ a 9.79 euro, Little Nightmares a 4.99 euro e Tales of Berseria a 9,99 euro.

Si continua con Dead by Daylight a 14.99 euro, Observer System Redux a 19.49 euro, Layers of Fear VR a 13.99 euro, Blair Witch a 9.89 euro, DmC Devil May Cry Definitive Edition e Dragon's Dogma Dark Arisen a 9.99 euro, Resident Evil 2 a 15.99 euro e Resident Evil 7 Biohazard a 9,99 euro.