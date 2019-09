PlayStation Store: nuovi sconti con offerte sui giochi PS4 a meno di 20 e 10 euro

I vertici di Sony Interactive Entertainment e i curatori del PlayStation Store lanciano una nuova tornata di sconti sul negozio digitale di PS4. L'ultima iniziativa di Sony coinvolge tantissimi videogiochi PS4 all'interno di due distinte offerte, una per i giochi a meno di 20 e l'altra per quelli a meno di 10 euro.

La prima offerta ci permette di risparmiare dal 20 all'80% sul prezzo di listino abituale di diversi kolossal tripla A e progetti indipendenti, comprendendo sia i giochi base che le espansioni e i relativi pacchetti di contenuti aggiuntivi.

Tra i videogiochi che rientrano in questa interessante promozione, segnaliamo il racing game simulativo F1 2018 (12,99 euro), la Special Edition del rallystico arcade Gravel (14,99 euro), l'avventura sci-fi Outcast Second Contact (12,99 euro) e la squisita "simulazione di vita contadina" My Time at Portia (17,99 euro).

Non meno allettanti sono poi gli sconti che coinvolgono i numerosi videogiochi presenti nell'offerta sui titoli a meno 10 euro, con una lista che comprende il colorato platform Yooka Laylee e il thriller investigativo Black Mirror (ciascuno proposto a 9,99 euro), la Definitive Edition di Sleeping Dogs (a,499 euro), l'irresistibile accoppiata di avventure firmate Playdead che comprende Inside e Limbo (8,99 euro) e il mai troppo celebrato metroidvania in pixel art Axiom Verge (8,99 euro).

Tutte le promozioni che rientrano nelle offerte sui giochi PS4 a meno di 20 e 10 euro saranno disponibili sul PlayStation Store italiano fino alle ore 12:59 di giovedì 3 ottobre. Su queste pagine trovate inoltre degli approfondimenti sui Saldi A Tutto Giappone del PS Store e sugli Sconti sui giochi PS4 di Electronic Arts.