Sconti PlayStation Store: ecco le nuove offerte del weekend sui giochi PS4 e PS5

Partono oggi sul PlayStation Store le nuove offerte del weekend, una serie di promozioni su alcuni titoli del catalogo PS4 e PS5, valide per l'intero fine settimana. Una buona occasione per arricchire la propria ludoteca a prezzo ridotto.

Mortal Kombat 11 costa 19.99 euro in versione compatibile con PlayStation 4 e PlayStation 5, stesso prezzo per l'espansione storia Aftermath, da segnalare anche Tribes of Midgar a 15.99 euro e Tribes of Midgar Digital Deluxe Edition a 23,99 euro. Need for Speed Hot Pursuit Remastered è in offerta a 19.99 euro infine segnaliamo anche Need for Speed Heat Deluxe Edition a 19.99 euro, per chi ama l'alta velocità e non vede l'ora di scendere in pista in stile Fast & Furious.

Tra le altre promozioni attive sul PlayStation Store vi segnaliamo le offerte su DLC ed espansioni e la nuova offerta della settimana su Madden NFL 22, gioco sportivo uscito lo scorso mese di agosto e dedicato ovviamente ai fan del football americano, disciplina che da qualche anno trova sempre più estimatori anche nel nostro paese.

Infine ecco una selezione di giochi in offerta a meno di tre euro tra i quali citiamo Slender The Arrival, Pac-Man 256, Lichdom Battlemage, Seasons After Fall, Dead Island Retro Revenge, Aces of the Luftwaffle e Shiness The Lightning Kingdom.