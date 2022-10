Sconti PlayStation Store: le nuove offerte del weekend su tanti giochi PS4 e PS5

Nuovo appuntamento con le offerte del weekend su PlayStation Store, questo fine settimana il negozio digitale di Sony offre una vasta selezione di giochi per PS4 e PS5 in vendita a prezzo specialmente solamente per pochissimi giorni.

Da segnalare ad esempio Riders Republic a 23.09 euro, Assassin's Creed Origins a 15.99 euro o 24.99 euro in versione Gold Edition e ancora UFC 4 Deluxe Edition a 15.99 euro e Green Hell a 17,49 euro. Assetto Corsa Competizione costa 13.59 euro, interessante anche Collezione LEGO Marvel a 19.79 euro, prezzo interessante per un pacchetto che include LEGO Marvel Super Heroes, LEGO Marvel Avengers e LEGO Marvel Super Heroes 2 con tutti i DLC del Season Pass.

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction Deluxe Edition è in offerta a 29.99 euro, Dying Light 2 Stay Human Deluxe Edition costa 67.49 euro, Bloodstained Ritual of the Night è in sconto a 15.99 euro, Last Day of June costa 4,99 euro e vi segnaliamo anche Epic Chef a 9,99 euro.

In chiusura, Super Bullet Break a 15.99 euro, The Escapists 2 Game of the Year Edition a 6.74 euro, MX vs ATV Legends a 27.99 euro, Monster Sanctuary a 6.99 euro, Surviving the Aftermath a 20.99 euro e Open Country a 7,49 euro.