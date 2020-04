Sconti PS4: nuovi giochi si aggiungono alle offerte di aprile del PlayStation Store

Direttamente dal catalogo del PlayStation Store arrivano nuove interessanti promozioni per i videogiocatori in cerca di interessanti offerte. Come promesso, nella giornata odierna, mercoledì 15 aprile, Sony ha esteso l'elenco dei giochi in promozione nel corso del mese di Aprile.

Nel momento in cui scriviamo, le pagine del PlayStation Blog non hanno ancora reso disponibile l'elenco completo delle produzione coinvolte nell'iniziativa, ma su PS Store sono diversi gli sconti già attivi. Tra questi ultimi, possiamo ad esempio segnalare le seguenti promozioni:

Hunt: Showdown : disponibile con uno sconto del 30%;

: disponibile con uno sconto del 30%; Call of Duty: Modern Warfare : sconto del 25%, disponibile a 52,49 euro;

: sconto del 25%, disponibile a 52,49 euro; Spyro: Reignited Trilogy : disponibile con uno sconto del 50%, al prezzo di 19,99 euro;

: disponibile con uno sconto del 50%, al prezzo di 19,99 euro; Crash Bandicoot N. Sane Trilogy : con uno sconto del 50%, il prezzo è attualmente di 19,99 euro;

: con uno sconto del 50%, il prezzo è attualmente di 19,99 euro; Crash Team Racing Nitro-Fueled : scontato del 40%, è proposto a 23,99 euro;

: scontato del 40%, è proposto a 23,99 euro; Tetris Effect : con uno sconto del 50% è disponibile a 19,99 euro;

: con uno sconto del 50% è disponibile a 19,99 euro; Rez Infinite : a metà prezzo, è proposto a 14,99 euro;

: a metà prezzo, è proposto a 14,99 euro; Kerbal Space Program: Enhanced Edition: scontato di ben il 75%, è proposto a 9,99 euro;

In chiusura, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare utili segnalazioni sulle promozioni in corso: con consigli relativi a giochi PS4 a meno di 20 euro o alle migliori esclusive PS4 in promozione