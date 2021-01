Sconti PlayStation Store: nuovi giochi PS4 in offerta a meno di 5 euro

Sony ha esteso i saldi di gennaio sul PlayStation Store aggiungendo una nuova ondata di giochi in offerta, tra questi trovano spazio anche tanti titoli per PlayStation 4 in vendita a meno di 5 euro, vediamo insieme i più interessati da acquistare subito a questo prezzo.

Da segnalare Payday 2 Crimwave Edition a 3.59 euro, UNO e Little Nightmares a 4.99 euro l'uno, Need for Speed Rivals a 3.99 euro, Sleeping Dogs Definitive Edition a 4.49 euro, Need for Speed a 4.99 euro, Residen Evil e Resident Evil Zero a 4.99 euro l'uno, Just Cause 3 a 3.99 euro, Dead Island Definitive Edition a 3.99 euro, The Wolf Among Us a 4.49 euro, Mirror's Edge Catalyst a 3.39 euro, Batman The Telltale Series Complete a 4.49 euro, Batman The Enemy Within a 4.49 euro, Dead Island Riptide Definitive Edition a 3.39 euro, Yakuza Zero a 4.99 euro, The Surge a 4.99 euro, Slender The Arrival a 1.99 euro, Deus Ex Mankind Divided a 4.49 euro, Erica a 4.99 euro, Zombie Army Trilogy a 4.99 euro e Grow Up a 4,99 euro.

La selezione in realtà è molto più vasta e include tantissimi altri giochi, sul PlayStation Store trovate l'elenco completo dei titoli in offerta fino al 4 febbraio. Inoltre troverete sullo store anche giochi PS4 in sconto a meno di 20 euro e la nuova Offerta della Settimana dedicata a EA Sports UFC 4 Deluxe Edition.