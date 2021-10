Sconti PlayStation Store: nuova offerta della settimana a base di... dinosauri!

Come ogni mercoledì torna sul PlayStation Store l'offerta della settimana dedicata ad un videogioco di successo, venduto per sette giorni a prezzo scontato. Protagonista della nuova promozione è ARK Survival Evolved, scontato di oltre il 50%.

ARK Survival Evolved costa 9.89 euro mentre il Season Pass ha un prezzo di 15.99 euro, ARK Ultimate Survival Edition costa 47.99 euro mentre il Season Pass ARK Genesis è in offerta a 23,99 euro. Gli sconti vanno dal 20% al 67%, sicuramente una buona occasione di risparmia se volete acquistare questo intrigante survival a base di dinosauri e gigantesche creature feroci.

L'offerta della settimana sul PlayStation Store è attivo fino al 14 ottobre, ricordatevi che sullo store digitale di Sony sono attivi anche gli sconti sui migliori giochi PS4 e PS5 a meno di dieci euro, fascia di prezzo nella quale trovano spazio titoli come Titanfall 2, Rayman Legends, Dishonored Definitive Edition, The Elder Scrolls Online, Ash of God Redemption, Overcooked! Gourmet Edition e tanti altri.

Ancora per poche ore sono disponibili gli sconti sui giochi di successo, offerte su una selezione di blockbuster PlayStation come The Last of Us Parte 2 di Naughty Dog, DOOM Eternal di id Software, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla, Resident Evil 3 e Returnal per PlayStation 5.