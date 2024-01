Sconti PlayStation Store: nuova offerta della settimana e giochi a meno di 15 euro

Oltre agli sconti sui giochi più amati dalla critica su PlayStation Store è tempo della nuova offerta della settimana e ci sono anche tanti nuovi giochi in vendita a meno di 15 euro. Le occasioni di risparmio non mancano!

Offerta della Settimana su PlayStation Store

Remnant 2 Deluxe Edition è scontato del 40%, il pacchetto include oltre al gioco anche i DLC Set Armatura dell'Anziano, Set Armatura Radiosa e Set Armatura Vuota. Il prezzo? 35.99 euro invece di 59.99 euro con il 40% di sconto sul listino, prezzo valido fino al prossimo 8 febbraio. Le altre edizioni (Standard e Ultimate Edition) sono invece vendute a prezzo pieno risultando quindi meno convenienti.

Giochi PS5 e PS4 a meno di 15 euro

Volete fare scorta di nuovi giochi a prezzi contenuti? Ecco i migliori giochi PS5 e PS4 a meno di 15 euro, in questa sezione troviamo titoli come The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition, Riders Republic, Trine 3 The Artifacts of Power, Mortal Kombat 11, Broken Sword 5 La Maledizione del Serpente, Gotham Knights, Star Wars Battlefront 2, Spyro Reignited Trilogy, Assassin's Creed Origins, Star Wars Jedi Fallen Order, Ghost Recon Wildlands, A Plague Tale Innocence, Mafia Definitive Edition, Mass Effect Legendary Edition, Bloodborne e Borderlands 3.