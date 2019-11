Sconti PlayStation Store: Offerta della Settimana e giochi PS4 a meno di 20 e 10 euro

Come ogni mercoledì il PlayStation Store europeo si aggiorna con sconti e promozioni: a partire da oggi è disponibile la nuova Offerta della Settimana oltre a una serie di sconti sui migliori giochi PS4 in vendita a meno di 20 e 10 euro.

Giochi PS4 a meno di 20 euro

In questa categoria troviamo giochi come Batman Arkham Knight (12.99 euro) GTA Trilogy (16.99 euro), Dragon Ball Xenoverse 2 (14.99 euro), The Division Gold Edition (17.99 euro), Tales of Vesperia Definitive Edition (19.99 euro), LEGO Harry Potter Bundle (16.99 euro), LEGO Marvel's Avengers Deluxe Edition (14.99 euro) e tanti altri ancora.

Giochi PS4 a meno di 10 euro

Altra sezione ben nutrita è quella dei giochi in vendita a meno di dieci euro dove trovano spazio Battlefield 1 (7.99 euro), Battlefield Hardline (5.99 euro), Metal Gear Solid V The Phantom Pain (4.99 euro), Dragon Ball Xenoverse (8.99 euro), Sleeping Dogs Definitive Edition (4.99 euro), Resident Evil 6 (7.99 euro), Tales of Zestiria (9.99 euro), Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 (5.99 euro) e Watch Dogs (7.99 euro) solamente per citarne alcuni.

Offerta della Settimana

L'Offerta della Settimana sul PlayStation Store è legata a Kingdom Hearts 3: l'edizione standard del gioco costa 23.09 euro mentre il pacchetto Kingdom Hearts All-In-One ha un prezzo di 36.29 euro: il bundle include Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Final ReMIX, Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts 3.