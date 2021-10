Sconti del PlayStation Store: nuova offerta della settimana su un gioco PS4 e PS5

Insieme ai saldi di Halloween sul PlayStation Store è arrivata anche la nuova offerta della settimana sul PlayStation Store, dedicata ad un gioco recente della libreria PS4 e PS5, in vendita a prezzo scontato per sette giorni.

Parliamo di NBA 2K22 in offerta con la versione standard per PS4 proposta a 48.99 euro, la standard edition per PS5 a 52.49 euro e infine l'edizione 75° anniversario per PlayStation 4 e PlayStation 5 in vendita a 79.99 euro invece di 99.99, edizione speciale che include:

NBA 2K22 per PS4

NBA 2K22 per PS5

100.000 VC

10.000 punti MyTeam

10 gettoni MyTeam

Carte MyTeam Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki e Kevin Durant Zaffiro

22 pacchetti promo MyTeam (10 al lancio, poi 3 a settimana per 4 settimane)

Carta MyTeam scarpa Jordan Diamante

Pacchetto carta allenatore MyTeam

10 potenziamenti per ogni tipo di potenziamento abilità La Mia Carriera

10 potenziamenti per ogni tipo di potenziamento Gatorade

4 magliette atleta di copertina per Il Mio Giocatore

Zaino e guaina per braccio Il Mio Giocatore

Skateboard personalizzato per Il Mio Giocatore

Una bella occasione dunque per recuperare NBA 2K22, il gioco di basket più apprezzato dal pubblico, capace ogni anno di conquistare tutti gli appassionati di questo sport. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di NBA 2K22, la promozione sarà disponibile solo per i prossimi sette giorni, fino al 27 ottobre.