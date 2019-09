Sconti PlayStation Store: online la nuova offerta della settimana

Oltre agli sconti sui migliori giochi PS4, Sony ha lanciato anche la nuova offerta della settimana sul PlayStation Store, che vede per protagonista un simulatore di corse piuttosto recente, proposto ad un prezzo decisamente ridotto.

Parliamo di F1 2019, in vendita in edizione standard a 41.99 euro e nell'edizione speciale Legends Edition Senna & Prost a 47,99 euro.

"F1 2019 ti sfida a gareggiare contro i tuoi rivali! F1 2019 offre tutte le scuderie, piloti e i 21 circuiti della stagione. Quest'anno con l'aggiunta della F2, i giocatori potranno competere nella stagione del 2018. La F1 2019 Legends Edition celebra la più grande rivalità della storia di F1. I giocatori potranno impersonare Ayrton Senna nella sua 1990 McLaren MP4/5B e Alain Prost nella Ferrari F1-90, per affrontare 8 sfide faccia a faccia. Oltre che ricevere livree esclusive a tema Senna e Prost. Festeggia il decimo anniversario del gioco F1 con due auto classiche della stagione 2010: Ferrari F10 & McLaren MP4-25."

In offerta anche il DLC Anniversary Content Pack, ora in vendita a 2.99 euro: "Per celebrare il decimo anniversario di F1 2010 saranno incluse due classic car della stagione 2010: Ferrari F10 & McLaren MP4-25." F1 2019 è in offerta sul PlayStation Store da oggi e fino al 26 settembre.