Sconti PlayStation Store: tanti giochi PS4 a meno di 20 euro

Seconda tornata dei saldi invernali di Sony sul PlayStation Store: da oggi e fino al 6 febbraio sarà possibile acquistare i migliori giochi per PlayStation 4 a meno di 20 euro, non mancano inoltre occasioni con titoli proposti a meno di dieci euro.

Giochi a meno di 20 euro

Battlefield 1 Revolution

Call of Duty Ghosts

Call of Duty Modern Warfare Remastered

Capcom Beat ‘Em Up Bundle

Casey Powell Lacrosse 16

Darksiders II Deathinitive Edition

Darksiders: Fury’s Collection War and Death

Dead Rising 4: Frank’s Big Package

Demon Gaze II

Dishonored 2

Fallout 4

Far Cry 4 Gold Edition

Far Cry 3 Classic Edition

Fire Pro Wrestling World

Marvel vs Capcom: Infinite Deluxe Edition

Override: Mech City Brawl

Pixel Ripped 1989

Prey: Digital Deluxe Edition

The BioWare Bundle

The Council Complete Season

The Crew Ultimate Editions

Titan Quest

Trackmania Turbo

TT Isle of Man Ride on the Edge

Ultimate Chicken Horse

Warhammer 40,000: Deathwatch

Warhammer Vermintide The Ultimate Edition

WRC 7 FIA World Rally Championship

WRC Collection

XCOM 2

Ys VIII Lacrimosa of DANA

Zombie Army Trilogy

Giochi a meno di 10 euro

Assassin’s Creed Chronicles China

Assassin’s Creed Chronicles India

Assassin’s Creed Chronicles Russia

Assassin’s Creed Chronicles Trilogy

Bastion

Battlefield 4

City of Brass

Constructor Game

Crossing Souls

Dino Dini’s Kick Off Revival

Dishonored Definitive Edition

DMC4SE Demon Hunter Bundle

DOOM

Dynasty Fully Loaded

EA SPORTS UFC 2

Everything

Far Cry 4

Far Cry Primal

Fe

FlatOut 4: Total Insanity

Gauntlet: Slayer Edition

Gem Smashers

Max Payne

Micro Machines World Series

Mordheim: City of the Damned

Mother Russia Bleeds

Motorcycle Club

OK K.O.! Let’s Play Heroes

Onechanbara Z2: Chaos

Outlast

Outlast 2

Overlord: Fellowship of Evil

Peggle 2

Primal Carnage: Extinction

Putty Squad Game

Pyre

Race The Sun

Rad Rogers

Stealth Inc: Ultimate Edition

Titan Souls

Titanfall 2 Standard Edition

Wolfenstein The New Order

Wolfenstein The Old Blood

Questa è solamente una piccola parte dei titoli in offerta sul PlayStation Store, per l'elenco completo e per i prezzi (variabili da paese a pese, con sconti aggiuntivi per gli abbonati Plus) vi rimandiamo al PlayStation Blog europeo. I saldi saranno attivi a partire dal pomeriggio di oggi, venerdì 19 gennaio, e andranno avanti fino al 6 febbraio compreso.