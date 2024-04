Sconti PlayStation Store: tanti giochi PS5 e PS4 in offerta a meno di 3€

Continuano gli sconti di primavera su PlayStation Store e per massimizzare il risparmio vi proponiamo una selezione di giochi per PS5 e PS4 in offerta a meno di tre euro. E no, non ci solo giochi indie in questa fascia di prezzo, anzi!

Star Wars Battlefront II costa 2.39 euro e vi segnaliamo anche Need for Speed Payback a 2.99 e Burnout Paradise Remastered a 1.99 euro mentre Outlast costa 1,89 euro. Broforce è in vendita a 2.99 euro, Outlast 2 costa 2.99 euro, Need for Speed Deluxe Edition è in sconto a 2.49 euro così come X-COM 2 è in super offerta a 2,49 euro.

Bastano 1.99 euro per Star Wars Squadrons, 2.49 euro per l'immortale Limbo, 2.99 per Worms Rumble, 1.99 euro per Gauntlet Slayer Edition e sempre 1.99 per l'originale DOOM del 1993. Super offerta per Titanfall 2 a 2.99 euro e stesso prezzo per Harvest Moon Back to the Nature.

Con 1.99 euro potete portarvi a casa Gravel di Milestone, con 1.49 potete comprare Outcast Second Contact mentre DOOM 2 Classic costa 1,99 euro. Infine, Deponia è in sconto a 1.29 euro, This War of Mine The Little Ones costa 1.99 euro, così come Tennis World Tour, in chiusura citiamo DOOM 64 a 1.64 euro, prezzo assolutamente non casuale.