Sconti PlayStation Store: Tomb Raider e tanti altri giochi PS4 e PS5 a meno di tre euro

Si può davvero giocare su PlayStation spendendo meno di tre euro? La risposta, ormai lo sapete, è affermativa, a patto ovviamente di non cercare le ultimissime novità, con questa cifra è possibile acquistare giochi AAA, AA e indie datati ma ancora validi e divertenti. Non ci credete? Continuate a leggere, cambierete idea...

A meno di tre euro possiamo consigliarvi FlatOut 4 Total Insanity a 1.99 euro, Peggle 2 e Hotline Miami allo stesso prezzo, Hotline Miami in particolare per 1.99 euro è davvero un gioco imperdibile, ugualmente interessanti sempre a 1.99 euro sono Beast Quest, 112th Seed e Fear Effect Sedna, non proprio dei capolavori ma comunque giochi indie di discreta fattura.

Salendo leggermente di prezzo troviamo Virginia a 2.49 euro, stesso prezzo per Void Gore mentre Skatemasta Techo costa 1.99 euro, Lost Sea è ancora più economico con il prezzo scontato a 1.49 euro, Riptide GP2 costa 2.09 euro e vi segnaliamo anche Tomb Raider Definitive Edition a 2,99 euro.

Su PlayStation Store è online anche la nuova offerta della settimana a tema Tales of Arise, il JRPG di Bandai Namco è in offerta in versione PS4 e PS5, oltre all'edizione Standard troviamo in sconto anche la Digital Deluxe Edition con contenuti aggiuntivi, offerta valida solamente fino a mercoledì 22 giugno.