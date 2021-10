Sconti del PlayStation Store: tornano i giochi Square Enix a 1.99 euro!

Lo sappiamo, molti di voi attendono i saldi del PlayStation Store per scoprire se sono tornati i giochi Square Enix a 1.99 euro: la promo mancava da qualche settimana ma finalmente è tornata con i saldi di Halloween per PS4 e PS5.

Da oggi e fino al 4 novembre è possibile acquistare Thief e Murdered Soul Suspect a 1.99 euro l'uno sul PlayStation Store mentre Tomb Raider Definitive Edition (altro storico protagonista delle offerte a 1.99 euro) questa volta non rientra nell'iniziativa ed è in vendita a prezzo pieno.



Thief e Murdered Soul Suspect sono due giochi piuttosto datati (il lancio risale ai primi mesi del 2014) e condividono una natura cross-gen che con il passare degli anni ha reso i due giochi tecnicamente poco accattivanti e molto datati sotto alcuni aspetti, visivi e non solo. Si tratta però di titoli venduti ad un prezzo estremamente concorrenziale e che proposti in offerta a 1.99 euro sembrano registrare sempre delle discrete vendite sullo store digitale di Sony.



I giochi AAA a meno di due euro sono sempre piuttosto rari ma Square Eni sembra ormai averci fatto l'abitudine proponendo Thief e Murdered Soul Suspect a questo prezzo, con l'aggiunta (non fissa) di Tomb Raider Definitive Edition.