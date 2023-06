Sconti PlayStation Store: tre giochi da non perdere a meno di 5 euro

Sono iniziati i saldi di metà anno su PlayStation Store e noi come sempre vi guidiamo alla ricerca delle migliori occasioni di risparmio proponendovi una selezione di giochi per PS4 e PS5 in super offerta in vendita a meno di cinque euro l'uno.

Bud Spencer & Terence Hill Slaps And Beans 4.39 euro

La nostra prima scelta è Bud Spencer & Terence Hill Slaps And Beans, conosciuto anche come Schiaffi e Fagioli, ovvero il primo videogioco ufficiale dedicato alla celebre coppia del cinema italiano. Non manca proprio nulla: dal vecchio West a Miami, un combat system "alla Bud e Terence", minigiochi, supporto per la co-op, la Dune Buggy rossa, schiaffi e fagioli... cosa possiamo chiedere di più per meno di cinque euro? Ah si, la colonna sonora con i brani degli Oliver Onions, e c'è davvero! Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans e alla nostra anteprima di Schiaffi e Fagioli 2.

Goat Simulator The Goaty 2.39 euro

Goat Simulator lo conosciamo tutti, il simulatore di capra più famoso del mondo si presenta in un pacchetto a prezzo stracciato che include il gioco originale e tutti gli spin-off: Goat Simulator PayDay, Got Simulator Waste of Space (tributo caprino a Star Wars), Goat Simulator MMO e GoatZ con le capre zombie. Per meno di 2.50 euro non troverete di meglio su PlayStation Store.

Hotline Miami Collection 4.99 euro

E' il gioco più costo della nostra selezione ma si tratta di 4.99 euro spesi (davvero) bene questo bundle include il primo Hotline Miami e il sequel Hotline Miami 2 Wrong Number, due perle di Devolver Digital non recentissime ma invecchiate davvero bene. Se amate i giochi con visuale isometrica e non disdegnate una buona dose di umorismo e brutalità, Hotline Miami è il gioco giusto per voi.