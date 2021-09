Sconti PlayStation Store: ultime ore per comprare The Last of Us a 9.99 euro

Fino alle 00:59 del 28 settembre The Last of Us Remastered è in offerte su PlayStation Store come parte dei festeggiamenti per il The Last of Us Day 2021. Una buona occasione per recuperare il primo episodio dell'acclamata saga di Naughty Dog.

The Last of Us Remastered costa 9.99 euro invece di 19.99 euro, come saprete si tratta dell'edizione rimasterizzata per PS4 (compatibile anche con PS5) del gioco uscito su PlayStation 3 nel giugno 2013 e portato poi sull'allora console next-gen Sony esattamente l'anno dopo, nel luglio 2014.

Oltre a varie migliorie tecniche e al commento cinematografico dietro le quinte, questa edizione include anche il DLC Left Behind sul passato di Ellie, in alternativa è possibile acquistare solamente il contenuto aggiuntivo standalone al prezzo di 4.99 euro invece di 9,99 euro.

In occasione del The Last of Us Day, Naughty Dog ha aggiornato i giocatori sul multiplayer di The Last of Us Parte 2 affermando che lo studio sta lavorando a qualcosa in merito, allo stato attuale non è possibile saperne nulla di più ma il team è impegnato per "creare qualcosa di grandioso" e non appena ci saranno le condizioni, tutti i dettagli verranno rivelati al pubblico.

A proposito di sconti sul PlayStation Store, avete già dato una occhiata ai migliori giochi PS4 e PS5 in offerta a meno di tre euro?