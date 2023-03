Sconti PlayStation Store: una valanga di giochi a meno di 3.99 euro

Grazie agli sconti Mega Marzo su PlayStation Store è possibile risparmiare su una selezione di giochi per PS4 e PS5 e per l'occasione abbiamo selezionato alcuni titoli in sconto a meno di 3.99 euro, una cifra ampiamente alla portata di tutti.

Iniziamo proprio da UNO a 3.99 euro, Just Cause 3 a 2.99 euro, Horizon Chase Turbo. 3.99 euro e XCOM 2 a 2.49 euro, senza dimenticare il primo Dragon Ball Xenoverse a 3.99 euro e Saints Row 4 Re-Elected allo stesso prezzo.

Imperdibile anche Metro 2033 Redux a 2.99 euro, Super Meat Boy a soli 1.59 euro e Pool Nation a 3,59 euro. Worms Rumble costa appena 1.49 euro, Rock of Ages 2 Bigger & Boulder ha un prezzo di 2.89 euro, Metro Last Light Redux costa 3.99 euro e vi segnaliamo anche Salt and Sanctuary a 3,59 euro.

Arizona Sunshine è in sconto a 3.99 euro, Homefront The Revolution è in super sconto a 1.99 euro, stesso prezzo per Murdered Soul Suspect e Super Meat Boy Forever. Machinarium costa 3.99 euro, Snake Pass costa 2.99 euro e vi segnaliamo anche Deponia a 1.29 euro e Redeemer Enhanced Edition a 1,49 euro. In chiusura West of Dead a 3.99 euro, il controverso Agony a 1.99 euro e Golf Club Wasteland a 2,49 euro.