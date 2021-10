Sconti del PlayStation Store: una valanga di giochi a 4.99 euro

In questi giorni vi abbiamo segnalato una selezione di giochi per PS4 e PS5 a meno di tre euro adesso è il momento di alzare il budget per capire cosa è possibile acquistare sul PlayStation Store con 4.99 euro, una cifra decisamente contenuta e alla portata di tutte le tasche.

Iniziamo con Dead Island Definitive Edition, allo stesso prezzo anche The Disney Afternoon Collection, Darksiders Warmastered Edition e Castlevania Anniversary Collection, bastano 4.99 euro per Konami Arcade Classics Anniversary Collection e Plants vs Zombies Garden Warfare 2, Resident Evil HD Remaster e Resident Evil Zero HD Remaster, così come Inside. Potete acquistare a 4.99 euro anche Layers of Fear e DOOM 3, non è escluso inoltre che nei prossimi giorni possano fare la loro comparsa anche nuovi titoli a questo prezzo, considerando che i saldi di Halloween dureranno fino al 3 novembre.

Non dimenticate di consultare la nostra selezione di giochi per Halloween in sconto a meno di dieci euro che include titoli come Blair Witch, Until Dawn, Little Nightmares Complete Edition, Call of Cthulhu, Resident Evil VII Biohazard, The Dark Pictures Anthology Man of Medan e Amnesia Collection. In chiusura, tornano anche i giochi Square Enix a 1.99 euro, due titoli non recentissimi ma che a questo prezzo potrebbero regalare più di qualche soddisfazione.