Sconti PlayStation con tanti giochi a meno di 10 euro per divertirsi senza spendere troppo

I saldi di fine anno di PlayStation ci permettono di fare scorta di nuovi videogiochi ad un prezzo contenuto: per l'occasione vi segnaliamo una selezione dei migliori giochi in offerta per PS4 e PS5 a meno di 10 euro.

Iniziamo con una serie di giochi proposti a 9.99 euro l'uno: a questo prezzo possiamo comprare GTA Online, The Last of Us Remastered, Mortal Kombat 11, RIDE 4, Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake, MotoGP 22, Ratchet & Clank e Dying Light Definitive Edition.

Overcooked! 2 costa 6.24 euro, Resident Evil 6 è in sconto a 4.99 euro, Mafia III Definitive Edition costa 9,89 euro e vi segnaliamo anche Kingdom Come Deliverance a 5.99 euro. Resident Evil 7 Biohazard costa 7.99 euro, super sconti anche su Sniper Elite 4 Italia a 3.49 euro, One Piece World Seeker a 9.79 euro, Mad Max a 4.99 euro e LEGO DC Supercriminali a 8,99 euro.

E ancora, LEGO Gli Incredibili costa 4.79 euro, Control Ultimate Edition è in super sconto a 9.99 euro, stesso prezzo per Sonic Mania e Need for Speed Rivals. Worms W.M.D. costa 5.99 euro, in chiusura vi segnaliamo Borderlands Game of the Year Edition a 9.89 euro, Little Nightmares a 4.99 euro e The Sinking City allo stesso prezzo.