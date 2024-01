Sconti PlayStation: tanti giochi a meno di 2 euro, anche Dishonored e Star Wars

No, non vi stiamo prendendo in giro, per inaugurare bene l'anno vi proponiamo una selezione di giochi per PS5 e PS4 in vendita su PlayStation Store a meno di due euro. Per quanto possa sembrarvi assurdo, a questo prezzo si possono scaricare titoli di altissima qualità, certo non giochi recenti, ma sicuramente ancora molto validi.

Iniziamo con Star Wars Squadrons, simulatore di volo compatibile anche con PlayStation VR, per placare la fame di battaglie spaziali. Da segnalare anche Anthem a 99 centesimi, sebbene il gioco di BioWare non sia aggiornato da anni i server restano ancora aperti e Anthem può essere ancora fruito senza problemi, tenete presente però che non ci sono nuovi eventi di alcun tipo... se poi volete osare, l'edizione Legione dell'Aurora costa appena 1,49 euro.

Super prezzo per Dishonored 2 a 1.99 euro, l'avventura di Arkane è in vendita ad un prezzo piccolo piccolo, assolutamente da comprare a questa cifra, senza se e senza ma. Anche We Were Here Too costa 1.99 euro, così come Tennis World Tour mentre Tennis World Tour Legends Edition costa 1,24 euro.

DOOM 1993 e DOOM II sono in sconto a 1.99 euro l'uno, stesso prezzo per Gravel di Milestone e Gauntlet Slayer Edition. Se amate le avventure investigative invece vi consigliamo Agatha Christie The ABC Murders a 1.49 euro, tornando al prezzo di 1.99 euro troviamo invece anche This War of Mine The Little Ones e Styx Master of Shadows, Agents of Mayhem, Windbound, Agony e Pac-Man 256.