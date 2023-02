Sconti PlayStation: tre giochi da comprare subito a meno di 4.99 euro

Sony ha lanciato i nuovi sconti sui giochi premiati dalla critica e noi siamo andati subito a curiosare, alla ricerca di giochi PS4 e PS5 in sconto a meno di cinque euro. Abbiamo trovato qualcosa? Assolutamente sì, ecco i nostri consigli per gli acquisti.

Injustice Gods Among Us Ultimate Edition 4.79 euro

D'accordo, non è un gioco recentissimo ma ad un buon picchiaduro non si dice mai di no, sopratutto se su licenza DC e se costa meno di cinque euro, come in questo caso. Injustice Gods Among Us Ultimate Edition include tutti i contenuti del gioco originale oltre a sei nuovi personaggi, 30 costumi extra e 60 missioni S.T.A.R. Lab del tutto nuove. Batman, Joker, Lanterna Verde, Flash e Superman sono solo alcuni dei lottatori di Injustice, gioco che da il meglio di se in multiplayer ma sicuramente godibile anche in singolo.

Overcooked! 3.19 euro

Un gioco che invece ci sentiamo di consigliarvi se amate giocare in multiplayer è sicuramente Overcooked!, divertente party game a tema culinario che vi mette nei panni di una squadra di cuochi intenti a cucinare prelibatezze nel miglior tempo possibile. Un gioco divertentissimo per tutta la famiglia, su PlayStation Store inoltre trovate anche il DLC The Festive Seasoning gratis, con uno speciale livello innevato a tema invernale.

Valiant Hearts The Great War 4.49 euro

Una perla del catalogo Ubisoft, la storia di un amore sofferto e di quattro destini che si intrecciano in un mondo dilaniato dalla guerra. Un perfetto mix tra azione, esplorazione, puzzle e avventura, con una componente narrativa di assoluto spessore e una grafica 2D allo stato dell'arte. Su Netflix c'è il sequel Valiant Hearts Coming Home, disponibile ora per gli abbonati. Se non avete giocato l'originale The Great War, è arrivato il momento di recuperarlo.