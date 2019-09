Sconti PlayStation Vintage: i migliori giochi classici scontati su PS4 in video

Sony ha lanciato una nuova e imperdibile offerta dedicata ai giochi vintage per PlayStation 4, che faranno la gioia dei più nostalgici. Da Street Fighter a Mega Man, passando per Spyro e Crash Bandicoot. Come sempre abbiamo deciso di venirvi incontro consigliandovi una serie di titoli che non possono assolutamente mancare nella vostra collezione.

Non potevamo assolutamente cominciare la nostra rassegna senza consigliarvi due delle migliori collection degli ultimi anni, ovvero Spyro Reignited Trilogy e Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, entrambe proposte a 19,99 euro e contenenti i primi, intramontabili capitoli delle rispettive saghe. Davvero invitante anche il Pacchetto Classici Rockstar PS2, che offre cinque giochi provenienti dalla generazione del monolite nero a 28,49 euro: sono inclusi Canis Canem Edit (Bully), il primo Max Payne, The Warriors, Manhunt e Red Dead Revolver.

I nostri consigli non terminano affatto qui. Per scoprire tutti gli altri giochi raccomandati, vi invitiamo a guardare il video allegato in cima a questa notizia, oppure a leggere lo speciale sugli sconti PlayStation Vintage curato dal nostro Davide Leoni. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che queste offerte saranno attive fino alle ore 00:59 del 3 ottobre, e che sul PlayStation Store trovate anche i giochi a meno di 10 e 20 €, e gli sconti Ubisoft.