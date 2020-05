Sconti PlayStation VR e cuffie Gold PS4: le nuove offerte Days of Play

Gli sconti Days of Play non riguardano solamente i migliori giochi esclusivi per PS4 ma anche l'hardware PlayStation, con promozioni specifiche dedicate a PlayStation VR e alle cuffie Gold wireless.

L'headset wireless Gold può essere acquistato nella colorazione nera al prezzo di 69.99 euro anzichè 89.99 euro, mentre due sono le offerte legate al visore per la Realtà Virtuale, venduto in bundle con giochi e accessori.

Sconti PSVR e cuffie

Lo Starter Pack costa 199.99 euro e include il visore PlayStation VR, la PlayStation Camera e il gioco digitale PlayStation VR Worlds. Ancora più conveniente il Mega Pack V2 che offre al prezzo complessivo di 229.99 euro il visore, la camera e ben cinque giochi digitali: Astro Bot Rescue Mission, The Elder Scrolls V Skyrim VR, Resident Evil 7 Biohazard, Everybody's Golf VR e PlayStation VR Worlds.



Sicuramente una buona occasione per tuffarsi nel mondo di PlayStation VR, le promozioni indicate sono valide da oggi e fino al prossimo 8 giugno, tranne dove diversamente indicato. Su Amazon.it tutti i prodotti segnalati risultano in vendita con disponibilità immediata e consegna garantita nel corso della settimana. Avete già deciso cosa comprare?