Sconti di primavera da GameStop, il volantone di maggio con le offerte per risparmiare

Torna il volantone di GameStop con tante nuove offerte valide fino al 31 maggio su tantissimi prodotti, per risparmiare sull'acquisto di console, videogiochi, accessori e prodotti di merchandising e gadget sui personaggi più popolari di giochi, serie TV, film, anime e fumetti.

Partiamo dalle offerte Xbox e vi ricordiamo che solo da GameStop potete sottoscrivere l'abbonamento All Access che vi permetterà di acquistare Xbox Series X o Xbox Series S con abbonamento Xbox Game Pass Ultimate a partire d 24.99 al mese per 24 mesi. Vastissima anche la selezione di accessori, con controller wireless (vari colori disponibili) a 60.98 euro, le cuffie wireless Xbox a 60.98 euro e il controller Xbox Elite Serie 2 in bundle con Call of Duty Black Ops 4 a 159,98 euro. Da GameStop trovate anche carte prepagate e abbonamenti Xbox LIVE Gold, PC Game Pass, Xbox Game Pass e Xbox Game Pass, una ottima idea regalo sicuramente gradita.

Sul fronte sconti PlayStation vi segnaliamo la possibilità di comprare Horizon Forbidden West per PS4 o PS5 portando indietro Elden Ring e Call of Duty Vanguard. In promo anche il visore PlayStation VR scontato a 299.98 euro in bundle con PlayStation Camera, PlayStation VR Worlds e una Gift Card PSN del valore di 5 euro. Sconti anche sugli accessori, ad esempio la cover PS5 nera Midnight Black con una Gift Card da 5 euro costa 55.98 euro mentre le cuffie Pulse 3D Wireless con Gift Card da 10 euro sono in vendita a 99,98 euro. Comprando Call of Duty Black Ops 4 a 14.98 euro riceverete in omaggio un gioco a scelta tra Tom Clancy's The Division 2, Fallout 76 Wastelanders, Anthem e Left Alive.

Siete in cerca di offerte Nintendo Switch? Fino al 12 maggio potete acquistare Nintendo Switch OLED a 389.98 euro in bundle con un gioco a scelta tra Mario Kart 8 Deluxe, Mario Party Superstars e Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Nintendo Switch Modello 2019 è in offerta a 279,98 euro senza giochi in bundle, sempre fino al 12 maggio. Sconti anche sui giochi Switch con Mario Kart 8 Deluxe, Mario Party Superstars e Super Mario 3D World + Bowser's Fury in vendita a 49,98 euro l'uno invece di 60,98 euro. Mario Kart 8 Deluxe può essere acquistato anche in bundle con il Pass Percorsi Aggiuntivi a 69,98 euro, in sconto anche i Joy-Con disponibili in vari colori al prezzo di 69,98 euro la coppia.

Sfogliando il nuovo volantone GameStop di maggio 2022 trovate anche offerte su contenuti digitali come ricariche e abbonamenti Netflix, DAZN e Spotify, sconti sui film in DVD e Blu-Ray e offerte sul merchandising come il 20% di sconto su una selezione di peluche. Se siete collezionisti di Carte Pokemon, spendendo almeno 20 euro riceverete la Carta Promo Typhlosion di Hisui.