Sconti di Primavera: nuovi giochi PS4 in offerta sul PlayStation Store

La scorsa settimana Sony ha lanciato gli Sconti di Primavera sul PlayStation Store proponendo centinaia di giochi PS4 a prezzo scontato. Adesso la promozione si aggiorna con decine di nuovi titoli, in vendita a costo ridotto per un periodo limitato.

Tra i nuovi giochi in offerta troviamo Marvel's Spider-Man a 39.99 euro, Red Dead Redemption 2 a 44.79 euro (50.14 euro per la Special Edition), Assassin's Creed Odyssey a 34.99 euro, NBA 2K19 a 29.99 euro, The Crew 2 a 17.99 euro, GTA V Premium Online Edition a 14.99 euro, Far Cry New Dawn a 29.99 euro, Bloodborne Game of the Year Edition a 19.99 euro, Horizon Zero Dawn Complete Edition a 29.99 euro, Far Cry 5 a 19.99 euro e tanti altri ancora.

Potete vedere la lista completa con i prezzi aggiornati e la data ultima per approfittare della promozione (variabile nel caso di alcuni titoli) direttamente sul PlayStation Store italiano. In cerca di consigli per gli acquisti? In questo caso vi rimandiamo al nostro video dedicato alle 5 esclusive PS4 in offerta da comprare assolutamente durante gli Sconti di Primavera targati Sony Interactive Entertainment.