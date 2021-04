Sconti di primavera PlayStation: giochi da 9.98 euro, Gift Card a prezzo speciale da GSZ

GameStopZing, in collaborazione con PlayStation, presenta gli Sconti di Primavera: offerte valida dal 15 al 28 aprile su una selezione di videogiochi per PS4 a partire da 9.99 euro e una promozione speciale sulle Gift Card PlayStation Store.

Da segnalare le offerte sui giochi del catalogo Sony con Ghost of Tsushima a 39.98 euro (usato a 19.98 euro), Days Gone, Marvel's Spider-Man, MediEvil e Death Stranding a 19.98 euro l'uno oltre ad una selezione di giochi a 9.98 euro tra cui God of War, The Last of Us Remastered, Uncharted The Nathan Drake Collection, Horizon Zero Dawn Complete Edition (include il gioco e l'espansione The Frozen Wilds), Uncharted 4 Fine di un Ladro, inFAMOUS Second Son, LittleBigPlanet 3, Until Dawn e Uncharted L'Eredità Perduta e Gran Turismo Sport, solamente per citarne alcuni.

Sul sito di GameStopZing trovate l'elenco completo dei giochi PlayStation in sconto fino al 28 aprile ma c'è di più perchè da GSZ è possibile acquistare una Gift Card PlayStation Store del valore di 50 euro a soli 4.98 euro portando indietro due giochi PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch validi per la promozione. Offerta valida solamente nei punti vendita GameStopZing, accertatevi che il negozio più vicino a voi sia aperto, potete farlo comodamente da questa pagina.