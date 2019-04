Sconti di Primavera sul PlayStation Store con centinaia di giochi in offerta

Partono oggi sul PlayStation Store i consueti Saldi di Primavera, con centinaia di giochi in offerta a prezzo scontatissimo, tra cui Marvel's Spider-Man, Far Cry 5, Assassin's Creed Odyssey e Detroit Become Human.

Tra le offerte attualmente presenti sul PlayStation Store italiano troviamo A Way Out a 19.99 euro, Bravo Team a 19.99 euro, Astro Bot Rescue Mission a 29.99 euro, Assassin's Creed Rogue Remastered a 17.99 euro, Assassin's Creed Odyssey a 34.99 euro, Driveclub VR a 9.99 euro, Eagle Flight VR a 12.99 euro, Far Cry Primal a 8.99 euro, inFAMOUS Second Son a 14.99 euro, Tekken 7 Ultimate Edition a 39.99 euro, Uncharted L'Eredità Perduta a 19.99 euro, Watch Dogs 2 a 9.99 euro e Detroit Become Human a 29.99 euro, solamente per citarne alcuni.

Gli abbonati PlayStation Plus avranno diritto ad una percentuale di sconto maggiore su alcuni titoli, per l'elenco completo dei giochi in offerta vi invitiamo a visitare il PlayStation Store, ricordandovi che i Saldi di Primavera sono attivi da oggi e fino al primo maggio.