Sconti di Primavera PS4: i migliori giochi a meno di 10 euro

Sono partiti questa mattina i saldi di primavera sul PlayStation Store, con oltre 600 giochi PS4 in sconto, particolarmente interessanti le proposte in vendita a meno di 10 euro, con decine di titoli acquistabili ad un prezzo davvero contenuto.

Tra questi troviamo ad esempio EA Sports UFC 3 a 9.99 euro, The Elder Scrolls Online a 7.99 euro, Forma.8 a 3.99 euro, UNO a 4.99 euro, MotoGP14 a 1.99 euro, inFAMOUS Last Light a 6.99 euro, LocoRoco e LocoRoco 2 Remastered a 5.99 euro l'uno, Apex Construct a 7.99 euro, ATC Drift and Tricks a 6.99 euro, DOOM a 7.99 euro, God of War 3 Remastered a 9.99 euro, inFAMOUS Second Son a 9.99 euro, Little Big Planet 3 a 9.99 euro, Ratchet & Clank a 9.99 euro, The Last of Us Remastered a 9.99 euro, Sprint Vector VR a 9.99 euro e Trials Rising a 9.99 euro solamente per citarne alcuni.

Le offerte andranno avanti fino al 30 aprile compreso, per l'elenco completo vi rimandiamo al PlayStation Store tramite il link che trovate in calce alla notizia. Ricordiamo che sul PS Store sono disponibili anche alcuni sconti esclusivi PlayStation Plus su una selezione di giochi per PlayStation 4 e PlayStation VR.