Sconti di Primavera: Spider-Man, God of War e altre esclusive PS4 in offerta su Amazon

Continuano le offerte di primavera su Amazon.it e per l'occasione il noto sito di eCommerce propone gustosi sconti sulle migliori esclusive per PlayStation 4, solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte.

Tra i giochi in offerta troviamo Marvel's Spider-Man a 39.99 euro, God of War per PS4 a 39.98 euro, Horizon Zero Dawn Complete Edition (include il gioco completo e l'espansione The Frozen Wilds) a 29.98 euro e Shadow of the Colossus a 19.98 euro. Nel caso di Marvel's Spider-Man segnaliamo con ogni acquisto dell'edizione Standard la presenza della custodia Steelbook in metallo in omaggio, aggiunta al pacchetto senza alcun costo aggiuntivo rispetto a quello del gioco.

Quattro classici PlayStation 4 ad un prezzo piccolo piccolo, particolarmente interessanti gli sconti sul Remastered Plus di Shadow of the Colossus (in vendita a meno di 20 euro) e sulla Complete Edition di Horizon Zero Dawn, che per poco meno di 30 euro vi permetterà di acquistare il gioco ed il DLC The Frozen Wilds, così da vivere l'esperienza completa dell'avventura di Aloy.